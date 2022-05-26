رئيس الحكومة: في يوم وفاة الملك نتذكر عمله الدؤوب من أجل بناء ليبيا

علق رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليوم الأربعاء على ذكرى وفاة ملك ليبيا الراحل الملك إدريس السنوسي.

باشاغا، وفي منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قال: ”يصادف 25 مايو ذكرى وفاة مؤسس المملكة الليبية الملك ادريس السنوسي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

وأضاف: ”نتذكر في هذا اليوم عمله الدؤوب من أجل بناء مؤسسات حكومية ودستور يكفل حقوق الجميع”.

وفي 25 مايو 1983، توفي الملك إدريس السنوسي، ودفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة بعد أن نقلت جثمانه طائرة عسكرية خصصتها الحكومة المصرية لذلك.