إنقاذ 168 مهاجرا كانوا على متن قاربين خشبيين بالقرب من الزاوية

العنوان

قالت رئاسة أركان الجيش في طرابلس، إن زورقا الدورية تابعا لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، تمكن في عمليتين منفصلتين من انقاذ 168 مهاجرا من عدة جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وأوضحت، أن المهاجرين كانوا على متن قاربين خشبيين وفور اتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.

وقالت الرئاسة، إن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع، في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، واتمام إجراءات ترحيلهم الى بلدانهم سالمين.