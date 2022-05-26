الخارجية للسفراء: سنمارس عملنا من سرت

بعثت وزارة الخارجية مذكرة إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، أوضحت خلالها أن الميليشيات المؤدلجة التابعة للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منعتهم من ممارسة عملهم من طرابلس.

وأخبرت الوزارة، بحسب الخطاب الذي نشرته صحيفة “الساعة 24” في مذكرتها السفراء بعزم الحكومة الليبية على ممارسة أعمالها من مدينة سرت.

وقالت المذكرة إن “رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا رفقة عدد من الوزراء قاموا بدخول طرابلس بطريقة سلمية يوم 17 مايو الجاري لمباشرة أعمال الحكومة رسميًا من العاصمة، وتمت مواجهته بطريقة عنيفة من مليشيات مؤدلجة مدعومة من الحكومة منتهية الولاية”.

وأشارت المذكرة إلى أن “الحكومة منتهية الولاية تريد الاستمرار في السلطة أكبر مدة ممكنة، وترفض التسليم، وأن الخيار الذي كان متاحًا للحكومة الليبية بالبقاء في العاصمة واستمرار المواجهات، سيتسبب في إزهاق أرواح المدنيين والإضرار بالممتلكات وانتهاك وقف إطلاق النار”.

وأضافت المذكرة أن “الحكومة الليبية قررت التنسيق مع اللواء 444 قتال والخروج من العاصمة حقنا للدماء، وأن الحكومة منتهية الولاية أبت إلا التهديد باستعمال السلاح، وهذه الممارسات الخارجة عن الشرعية قد تقوض العملية السياسية في هذا الوقت الحرج”.