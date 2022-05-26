وفد وزاري يزور جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سلوق

العنوان

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، رفقة عدد من الوزراء زيارة تفقدية لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سلوق.

واجتمع القطراني والوفد المرافق له مع مجلس إدارة وموظفي الجهاز، حيث تم استعراض سير عمل المشروع وإمكانياته وأهدافه والصعوبات التي تواجهه.

وأكد القطراني، على ضرورة المحافظة على هذا المشروع الاستراتيجي. وأكد أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم لاستمرار ونجاح المشروع وتشجيع الاستثمار به ليكون من روافد الإنتاج المحلي في مجال زراعة الغلال الإستراتيجية كالقمح والشعير، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل المتغيرات والظروف الدولية في المجال الزراعي.

وأجرى الوفد الوزاري ومجلس إدارة الجهاز بجولة ميدانية في محطات ضخ المياه في خزان عمر المختار الخزان الأصغر، كما قام الوفد بجولة في مشروع زراعة القمح المروي عن طريق شبكات الري الطولي.

وجرى الاطلاع على المحصول الجاهز للحصاد من محاصيل القمح. واختتم الوفد جولته بزيارة خزان عمر المختار الأكبر “خزان ماسكلو”.