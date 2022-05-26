صنع الله يطلع على آخر مستجدات مشروع معهد بنغازي للنفط

ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الثلاثاء اجتماعًا برئيس فريق عمل معهد النفط بنغازي عبد السلام العقيلي، وبحضور كل من مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد أبو لعج، وأعضاء فريق عمل معهد النفط بنغازي، كل من جلال بوزريبة، ووسام البدري، ومراقب المؤسسات التعليمية علي الأحيول.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع إنشاء المعهد والخطوات التي تمت بالخصوص، والإجراءات الإدارية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بالتنفيذ.

كم تم التطرق إلى التحديات التي تواجه الفريق، والحلول الناجعة لتجاوزها، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع النفط وتدنّي الميزانيات الضرورية لتسيير أعماله ودعم الاقتصاد الوطني للدولة الليبية.

وتم مناقشة المناهج الدراسية التي سيتم التركيز عليها في عملية التدريس، حيث طالب صنع الله بالتركيز على التخصصات الفنية الدقيقة التي تواكب احتياجات الشركات النفطية والتي تلبي متطلبات سوق العمل.

وجدد دعم المؤسسة الوطنية للنفط لمعهد النفط بنغازي مؤكدًا على أهميته بالنسبة للقطاع، وأن العمل مستمر لتقديم الدعم اللازم للفريق حتى يستكمل هذا المشروع ويكون أحد أذرع المؤسسة التعليمية التقنية في تخريج وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في قطاع النفط الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية