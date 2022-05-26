خارجية تصريف الأعمال تبحث مع وفد روسي سبل إعادة افتتاح مقر السفارة الروسية بطرابلس

ليبيا – بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية بحكومة تصريف الأعمال مراد أحميمة مع وفد من وزارة الخارجية بالاتحاد الروسي الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح مقر السفارة الروسية في طرابلس.

مدير إدارة التخطيط بوزارة الخارجية رئيس الوفد حيدر أغانيد، أكد بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال” على أهمية تواجد السفارة في طرابلس؛ لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا.

من جانبه ،عبر رئيس الوفد الروسي عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين.

يذكر أن الوفد الروسي ضم القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا دجاشميد بولتايف والسكرتير الثاني لدى السفارة الروسية في ليبيا سيرجي خاباروف.

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