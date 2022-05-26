خارجية الوحدة الوطنية تبحث إعادة فتح السفارة الروسية | أخبار ليبيا 24

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استقبل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية مراد أحميمة وفداً من الاتحاد الروسي برئاسة مدير إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الروسية حيدر رشيد أغانيد لبحث إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس.

وبحسب منشور على صفحة الوزارة على فيسبوك الثلاثاء ضم الوفد الروسي القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا دجاشميد بولتايف والسكرتير الثاني لدى السفارة الروسية في ليبيا سيرجي خاباروف .

وناقش الوكيل مع الوفد في مقر الوزارة بالعاصمة الثلاثاء، الترتيبات اللازمة؛ لإعادة إفتتاح مقر السفارة الروسية في طرابلس، مرحباً بالوفد الروسي وحرصهم على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة إعادة فتح السفارة.

وأكد الوفد حيدر رشيد أغانيد على أهمية تواجد السفارة في طرابلس لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا معبراً عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين.

وفي سياق أخر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. إن مجلسا النواب والأعلى للدولة لا يريدون الانتخابات، وبعض الدول الداعمة لمجلس النواب تريد استمراره.

وأضاف الدبيبة. خلال لقائه عددا من المترشحين للانتخابات. أن العائق الرئيسي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي. لأن قانونها كان مفصلا ليُحقّق رغبات فئة معينة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه عارض هذا القانون لا الانتخابات. لافتًا إلى أن تعطيل المحكمة الدستورية. أيضا شكّل عائقا أمام إجراء الانتخابات.

وأوضح الدبيبة أن قرار إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي طارئ. وكان من المقرّر أن تُجرى بعد عام ونصف من تسلّم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.