مطالبين بدستور 51.. عقيلة صالح يلتقي قيادات إقليم برقة | أخبار ليبيا 24

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التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الاربعاء، عدداً من القيادات السياسية والاجتماعية في إقليم برقة من احزاب سياسية وأساتذة جامعات وعُمد ومشائخ وحكماء وعمداء بلديات.

وبحسب صفحة المركز الإعلامي لرئيس المجلس على الفيسبوك فقد بحث اللقاء. الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، مع القيادات السياسية والاجتماعية بإقليم برقة. مستجدات الأوضاع في البلاد.

وطالب الحاضرون رئيس المجلس بتفعيل دستور 1951.م والتأكيد على النظام الاتحادي في صياغة أي دستور للبلاد .

وفي سياق ليس ببعيد قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. إن مجلسا النواب والأعلى للدولة لا يريدون الانتخابات، وبعض الدول الداعمة لمجلس النواب تريد استمراره.

وأضاف الدبيبة. خلال لقائه عددا من المترشحين للانتخابات أن العائق الرئيسي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، لأن قانونها كان مفصلا ليُحقّق رغبات فئة معينة.

وأشار رئيس الحكومة. إلى أنه عارض هذا القانون لا الانتخابات، لافتًا إلى أن تعطيل المحكمة الدستورية أيضا. شكّل عائقا أمام إجراء الانتخابات.

وأوضح الدبيبة أن قرار إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي طارئ. وكان من المقرّر أن تُجرى بعد عام ونصف من تسلّم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.

في حين دعا إلى ضرورة أن يصوّت الشعب على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية. وحتى إن أنجزت قاعدة دستورية خلاف الدستور فيجب أن يصوّت عليها الشعب. أيضا

وتعهد رئيس الحكومة بتسليم السلطة مباشرة بعد انتخاب برلمان جديد وشَكّل حكومة جديدة. مطالبًا من ينادون بخروجه من المشهد بأن ينادوا بخروج الأجسام التشريعية. المنتهية مدّتها أيضا.