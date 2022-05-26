البيوضي: ما يفهم من خطاب الدبيبة أنه مستمر إلى أجلٍ غير مسمى

أكد المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن ما يفهم من خطاب الدبيبة أنه مستمر إلى أجلٍ غير مسمى.

وقال البيوضي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما يفهم من خطاب الدبيبة في ندوة (تنسيقيته) هو أن يونيو 2022 شهر عادي وأنه مستمر إلى أجل غير مسمى”.

وأضاف “بشكل واضح سيعمل على إفشال أي انتخابات ومهما كلفه ذلك، أما حديثه عن القوانين والقاعدة الدستورية والانتخابات البلدية وانتخابات التقسيط فهو من باب (الكساد) ولن أقول غياب الإدراك لوجود أساس قانوني سيتم استكمال العملية الانتخابية من خلاله”.

وتابع “نعم هناك بطء وتلكؤ لكن الانتخابات كحل سلمي باتت أقرب الحلول وأكثر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل ملمح دولي واضح في هذا الإطار بما في ذلك (السلطة التنفيذية البديلة) لواقع الانقسام والاصطفاف السياسي الذي تعيشه ليبيا حاليا”.