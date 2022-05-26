موجة حر في ليبيا تصل إلى 44 درجة

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تشهد ليبيا موجة حر حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق الساحل ما بين (32-37) مئوية وتكون أكثر ارتفاعا على مناطق سرت الخليج الوسط والدواخل والجنوب، إذ تكون فتكون ما بين (39 – 44) مئوية.

جاء ذلك بحسب ما نشره المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم مناطق ليبيا تنشط أحيانا هذا اليوم ويوم الغد على بعض المناطق الغربية وسرت، مما تسبب في إثارة الأتربة.

والسماء صافية على المناطق الشرقية وتكون قليلة السحب على المناطق الغربية، بينما تتكاثر من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الغربي.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة ستتراجع بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.