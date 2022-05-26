نحو الشواطئ الأوروبية.. إنقاذ 168 مهاجر على السواحل الليبية | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

أفادت رئاسة أركان القوات البحرية أن زورق الدورية طراز C7 التابع لجهاز حرس السواحل وأمن المواني تمكن في عمليتين منفصلتين من إنقاذ 168 مهاجر من عدة جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الاوروبية على عدد 2 قوارب خشبية .

يأتي ذلك كما وضحت رئاسة الأركان البحرية في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية. لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية. وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر .

وتابعت “فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية وتم تسليمهم إلي الجهات المختصة في الزاوية”.

ونوهت إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين. وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

وفي سياق أخر كشف تقرير نشره برنامج الغذاء العالمي عن إغاثة أكثر من 85 ألف شخص في ليبيا خلال أبريل الماضي عبر استخدام نظام المساعدة العينية الغذائية الجاهزة.

في حين أكد لتقرير استخدام أنظمة أخرى للإغاثة من بينها المساعدة الغذائية العينية الجاهزة للأكل.

وأيضا البطاقات المدفوعة مسبقا المقيدة بالغذاء وغير المقيدة والقسائم ذات القيمة المحدودة.

مبينا حصول أكثر من 75 ألف مستفيد على نصف إجمالي المساعدات العامة الشهرية.

في حين أضاف التقرير إن أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي حصلوا على مساعدات غذائية عينية جاهزة للأكل.

و4 آلاف منهم على مساعدة طارئة عينية وأكثر من 600 آخرين على قسائم محدودة القيمة.

مؤكدا إطلاق البرنامج التحويلات النقدية بالبطاقات المدفوعة لأكثر من 1700 من المستفيدين.

في حين وتطرق التقرير لإنشاء مبادرة “صنع في ليبيا” لتعزيز الإنتاجية وبناء قدرة المستفيدين.