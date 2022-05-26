السوق الرسمية: الدولار والإسترليني يرتفعان أمام الدينار

صعد سعرا العملتين الأميركية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي قرشا ليسجل 4.77 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالمثل زاد سعر الجنيه الإسترليني قرشين، مسجلًا 5.99 دينار مقابل 5.97 دينار أمس، في حين ثبت سعر اليورو عند 5.09 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي قرشًا إلى 1.27 دينار من 1.26 دينار أمس، واستقر الدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وخسر سعر اليوان الصيني قرشا مسجلا 0.70 دينار مقابل 0.71 دينار أمس.