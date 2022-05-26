الحاجي: حفتر سيعترف بالكيان الصهيوني إن حكم ليبيا

انتقد جمال الحاجي المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، سياسية الجماعة في ليبيا، معتبرًا أن تسعيرتها أصبحت الحصول على نصف حقوق الشعب الليبي، وأنهم على استعداد لبيع الليبيين لمن يشتري ولو كان حفتر.

وقال «الحاجي» في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “تسعيرة الإخوان فرع ليبيا الحصول على (5-10%) من حقوق الشعب الليبي يبيعون الشعب الليبي لمن يشتري ولو كان إلى مجرم الحرب حفتر”.

وزعم أن حفتر كان قد “توعد بالاعتراف بالكيان الصهيوني إن حكم ليبيا”، على حد قوله.

وختم موضحًا أن الإخوان في ليبيا؛ “يعلمون بهذه الحقيقة!”، معقبًا “أي دين وأي «إسلام سياسي» وأي سياسة رخيصة تقودهم لبيع ليبيا وهذا البيع الرخيص؟”.