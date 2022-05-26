الخميس طقس مرتفع الحرارة على أغلب المناطق ومعتدل الجمعة | أخبار ليبيا 24

#أخبارليبيا24_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق اليوم الخميس بينما تميل للاعتدال غدا الجمعة على اغلب مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة خاصة على سرت تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-36)مْ على المناطق الساحلية, وتكون مابين (38-42)مْ على سرت والدواخل، وتسجل انخفاض يوم الغد. على اغلب المناطق بداية بالمناطق الغربية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

في حين الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد على الخليج مما تسبب في إثارة الأتربة.

في حين درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ، ولاتتجاوز (34) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتزداد يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

في حين الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلي خفيفة السرعة تتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاع فتكون مابين(40-44)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ومناطق الحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

في حين حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-14)م

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:06)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01)