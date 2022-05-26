الخميس طقس مرتفع الحرارة على أغلب المناطق ومعتدل الجمعة | أخبار ليبيا 24

#أخبارليبيا24_متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق اليوم الخميس بينما تميل للاعتدال غدا الجمعة على اغلب مناطق الشمال الغربي.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة خاصة على سرت تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-36)مْ على المناطق الساحلية, وتكون مابين (38-42)مْ على سرت والدواخل، وتسجل انخفاض يوم الغد. على اغلب المناطق بداية بالمناطق الغربية.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
في حين الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد على الخليج مما تسبب في إثارة الأتربة.
في حين درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ، ولاتتجاوز (34) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتزداد يوم الغد.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
في حين الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلي خفيفة السرعة تتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاع فتكون مابين(40-44)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ومناطق الحمادة.
الكفرة- السرير- تازربو:-
في حين حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-14)م
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:06)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01)
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