الارصاد: اجواء صيفية ساخنة… والحرارة تقفز إلى 44مْ بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 26/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء صيفية ساخنة على أغلب مناطق ليبيا, حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق الساحل مابين (32–37)مْ، وتكون أكثر ارتفاعاً على مناطق سرت – الخليج – الوسط – الدواخل والجنوب فتكون مابين (39 – 44)مْ.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم مناطق ليبيا تنشط أحياناً هذا اليوم ويوم الغد على بعض المناطق الغربية وسرت مما تسبب في إثارة الأتربة.

ووفقا للتقرير تكون السماء صافية على المناطق الشرقية وتكون قليلة السحب على المناطق الغربية بينما تتكاثر من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الغربي.

واشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تتراجع بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي. والله اعلــــــــم.