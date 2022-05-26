«صنع الله»: ننتظر تسييل ميزانية مؤسسة النفط الضرورية لتنفيذ كافة الخطط والمشاريع 

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عبر الدائرة المغلقة، برئيس وأعضاء فريق إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي.

وأوضح حساب مؤسسة النفط على فيسبوك، في بيان، أنه خلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات والتحديات والصعوبات التي يواجهها الفريق لاستكمال تنفيذ هذا المشروع، والحلول الناجعة والكفيلة لتجاوز هذه التحديات للمضي قُدُماً لتنفيذه.

وأكد «صنع الله»؛ في هذا الصدد بأن مؤسسة النفط مازالت في انتظار تسييل ميزانياتها الضرورية لتنفيذ كافة خططها ومشاريعها ودعم شركاتها للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط.

وأضاف بأن المؤسسة لم ولن تتوانى عند الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للفريق، لتحقيق وإنجاز هذا المشروع الهام.

من جانبهم أشاد أعضاء فريق إنشاء مشروع مبنى المؤسسة بالدعم الذي تقدمه المؤسسة رغم صعوبة المرحلة وشح الموارد المالية، كما أكدوا على تواصلهم الدائم والمستمر مع الإدارات المختصة والمعنية بالمؤسسة أولاً بأول لإزالة العقبات وتحقيق المستهدفات.