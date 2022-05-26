المهدوي: من المتوقع أن تقف الزنتان إلى جانب الجويلي ضد الدبيبة

ليبيا – علق على المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، قائلاً :”إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الديبية يحاول استعمال نفس السيناريو الذي استخدمه مع فتحي باشاآغا لحمايه نفسه، خاصة أنه ما زال يستشعر نشوة الانتصار على رئيس حكومة الاستقرار ومنعه من دخول العاصمة”.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” توقع أن تقف مدينة الزنتان مع أسامة الجويلي خصوصا أنها استشعرت تهميش الدبيبة لها، محذرًا من تأثير التصعيد العسكري المتوقع على العاصمة التي شهدت الفترة السابقة صراعات بين المجموعات المسلحة، أدت إلى خسارة المواطنين بعض ممتلكاتهم ورُوع فيها أمنهم.

وأشار الموقع نفسه إلى أن المهلة التي منحها أسامة الجويلي لعبد لحميد الدبيبة لتسليم السلطة تنتهي يوم غد الخميس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية