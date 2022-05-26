الوطني للأرصاد الجوية: درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق

طرابلس 26 مايو 2022 (وال) توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية الأحوال الجوية، التي ستكون على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الخميس.
ملخص عام :
درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق، بينما تميل للاعتدال من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة، خاصة على سرت تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-36)مْ على المناطق الساحلية، وتكون مابين (38-42)مْ على سرت والدواخل، وتسجل انخفاض يوم الغد،على أغلب المناطق بداية بالمناطق الغربية.
الخليج- سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مرادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد على الخليج مما تسبب في إثارة الأتربة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ، ولاتتجاوز (34) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتزداد يوم الغد.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاع فتكون مابين(40-44)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ومناطق الحمادة.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-14)م. (وال ـ طرابلس) ف و
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