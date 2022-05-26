مركز شرطة الصابري: القبض على شخص مطلوب في أكثر من 16 قضية

أكد مركز شرطة الصابري، أنه تمكن من القبض على شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى النيابة العامة على ذمة أكثر من 16 واقعة سرقة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس مركز شُرطة الصابري عميد مرعي الغويل لضبط المطلوبين لدى النيابة العامة والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات من أحد المصادر السرية لدى أعضاء التحريات بالمركز عن شخص مطلوب لدى النيابة العامة على ذمة وقائع سرقة”.

وأضاف البيان “الشخص المطلوب قام بسرقة أسطوانات غاز من منزل بمنطقة اللثامة وسرقة نضائد بمنطقة اللثامة وسرقة شاشات عرض مرئي من داخل شقة بمنطقة الصابري وسرقة مولد كهربائي وكلب حراسة من منزل بمنطقة اللثامة”.

وتابع البيان “أفاد المصدر بتردد الشخص المطلوب من حين إلى آخر على منطقة الصابري وتم خروج أعضاء التحريات ومراقبة بعض الأماكن التي يتردد عليها الشخص المطلوب وبمشاهدته مُترجلاً بإحدى شوارع المنطقة تم ضبطه والانتقال به إلى المركز”.

واستطرد “بالاستدلال معه اتضح أنه يُدعى ح.م.ع واعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة”.