إيني الإيطالية تبحث تطوير الحقول النفطية والغازية المكتشفة في ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في طرابلس مع مدير عام شركة إيني شمال أفريقيا أنطونيو بولساري تطوير الحقول النفطية والغازية المكتشفة.

ووفق بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الإلكتروني، تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أبرزها متابعة سير الأعمال بالمواقع المختلفة التابعة لشركة مليته للنفط والغاز “المشغل”.

كما تمت مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار في الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة، وتطويرها لتحقيق المستهدفات والتي في مقدمتها، زيادة معدلات الانتاج لدعم الاقتصاد الوطني.