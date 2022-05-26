ليبيا تشارك في المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا

شارك نائب رئيس الوزراء لحكومة الوحدة، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، في فعاليات المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا.

وتضمن المؤتمر، المنعقد بتونس، حلقات نقاش حول آليات تمويل وتنمية الاقتصادات الأفريقية بعد جائحة كورونا، كما تم تنظيم اجتماعات ثنائية خلال المنتدى؛ لمناقشة خطوات تطوير مجالات التجارة والاستثمار وخلق فرص تواصل بين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا.

وشارك في المعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الليبية للتنمية والاستثمار ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

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