“الأرصاد”: درجات الحرارة ستكون مرتفعة على غالبية مناطق ليبيا

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الخميس، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة على غالبية المناطق، بينما تميل للاعتدال اعتبارًا من الجمعة على غالبية مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي تفاصيل بقية التوقعات الجوية:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة، خاصة على سرت تتحول الجمعة إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(31-36)مْ على المناطق الساحلية, وتكون ما بين (38-42)مْ على سرت والدواخل، وتسجل انخفاضًا يوم الغد، على غالبية المناطق، بداية بالمناطق الغربية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا الجمعة على الخليج مما تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-41)مْ، ولا تتجاوز (34) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتزداد الجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول الجمعة على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاعًا فتكون ما بين(40-44)مْ وتسجل انخفاضًا الجمعة على غدامس ومناطق الحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(37-14)م

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