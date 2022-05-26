اقعيم ينفي شائعات تتعلق بدخول مركبات آلية مفخخة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

قال، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم العبدلي، اليوم الخميس، إنه ينفي ما يتم تداوله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من شائعات تتعلق بدخول ثلاث مركبات آلية مفخخة إلى داخل مدينة بنغازي لاستهداف وتفجير بعض المنشآت الحيوية والشخصيات المهمة.

ودعا مكتب وكيل وزارة الداخلية، جميع الجهات الأمنية إلى التعامل باحترافية وعدم تسريب. مثل هذه المعلومات الحسّاسة المبنية على مجرد شكوك إلا بعد تحري الدقة والتأكد من صحتها للتعامل معها بكل حزم وقوة وفقًا للقانون.

وقال، “إن مثل هذه المعلومات تسبب في إرباك وزعزعة الشارع العام وترويع المواطنين، خصوصا في ظل تذبذب المشهد السياسي بشكل عام في ليبيا“.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، بأنه “لطالما حاربنا هذه الجماعات المارقة الجبانة ولازلنا لهم بالمرصاد وسنضربهم بيد من حديد”.