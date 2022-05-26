هاجر القائد: سرت قلب ليبيا الجريح وهي من ستكون عاصمة وحدتها

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، هاجر القائد، أن الفبرايريبن الحاقدين أصحاب المذاهب المنفعية أنهكوا الوطن وضيعوا أهداف الثورة، مشيرة إلى أن سرت هي قلب ليبيا الجريح وستكون عاصمة وحدتها.

وقالت القائد، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سرت الموعد القدري لهذا الوطن للبدء في عهد جديد من التسامح وتجاوز الماضي ونسيان الأحقاد والانتصار للذات، كفروا عن ذنوب ارتكبتموها في حق وطنكم بسبب الأحقاد في حق أهل هذه المدينة”.

وأضافت “سرت المظلومة التي ظلمت بأن تركت وأهلها عمداً أو تجاهلاً أو نسيان في مهب الريح لداعش لا لشيء إلا لأنها مدينة العقيد أو معمر أو الطاغية كما يحب أن يسميه الذين يحقدون على الشخص وليس على الفعل من الفبرايريبن الحاقدين أصحاب المذاهب المنفعية الذين أنهكوا الوطن وضيعوا أهداف الثورة وشردوا شعبها بسبب أحقادهم وضغينة حملوها في قلوبهم وسفكت بسبب أحقادهم الدماء ونهش الإرهاب سرت والعديد من مدننا الحبيبة”.

وتابعت “سرت نتعهد لك نحن الفبرايريبن المتسامحين بأننا سنكفر على ذنبنا في صمتنا طيلة السنوات الماضية وسندافع عنك وسنرد لك اعتبارك. نعم لتسامح والمحبة والعطاء لأجل هذا الوطن”.

واستطردت “سرت قلب ليبيا الجريح وهي من ستكون عاصمة وحدتها وبداية عهد المصالحة الحقيقية، تبدأ المصالحة من سرت أو لن تكون لها قائمة، إن لم تغفر لنا سرت لن يغفر لنا الله ما فعلناه بها وبوطننا ولن ننجح في عهد جديد لليبيا الجديدة”.