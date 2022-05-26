الرئيس الجزائري يبحث الملف الليبي مع نظيره الإيطالي

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع عدد من المسؤولين في إيطاليا ملفات الطاقة وتجدد المواجهات في ليبيا، والهجرة غير النظامية، والأوضاع في الساحل والحرب على الإرهاب.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية؛ فإن زيارة تبون لإيطاليا تستمر ثلاثة أيام، سيُناقش خلالها الشراكة مع إيطاليا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إمداد روما بكل ما تحتاج إليه من الغاز لتعويض الغاز الروسي

وتمت مناقشة الملف الليبي وقلق البلدين من عودة المواجهات المسلحة بين الأطراف والدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات، لأن ذلك هو الحل الوحيد لعودة الاستقرار إلى البلاد.

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