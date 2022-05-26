ليبيا الان

الرئيس الجزائري يبحث الملف الليبي مع نظيره الإيطالي

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع عدد من المسؤولين في إيطاليا ملفات الطاقة وتجدد المواجهات في ليبيا، والهجرة غير النظامية، والأوضاع في الساحل والحرب على الإرهاب.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية؛ فإن زيارة تبون لإيطاليا تستمر ثلاثة أيام، سيُناقش خلالها الشراكة مع إيطاليا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إمداد روما بكل ما تحتاج إليه من الغاز لتعويض الغاز الروسي

وتمت مناقشة الملف الليبي وقلق البلدين من عودة المواجهات المسلحة بين الأطراف والدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات، لأن ذلك هو الحل الوحيد لعودة الاستقرار إلى البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك