استرداد 56 مليون يورو لصالح وزارة الداخلية تعويضًا عن دمار 6 مروحيات دمرت في 2014

أخبار ليبيا 24

قال مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، إنه استطاع، في عملية ناجحة ومثمرة وبدعم من شركة ليبيا للاستشارات ومقرها المملكة المتحدة، إرجاع 56 مليون يورو لصالح وزارة الداخلية، من قبل شركة تأمين ليدز اوف لندن.

وأوضح المكتب، أن ذلك يأتي تعويض عن 6 مروحيات كانت قد دمرت سنة 2014 نتيجة الاشتباكات. التي حدثت في طرابلس في تلك الفترة.

وأضاف، أن وزارة الداخلية كانت قد طالبت شركة التأمين بالتعويض، وخلال هذه الفترة كانت هناك العديد من المفاوضات. تعثرت جميعها.

وقال المكتب، “لكن بمجهودات المكتب والذي على رأسهم مديرها العام استطاع إنهاء الأمر لصالح الدولة الليبية. وإرجاع المبلغ للدولة”.

3/1 في عملية ناجحة ومثمرة لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة وبدعم من شركة ليبيا للاستشارات ومقرها المملكة المتحدة استطعنا إرجاع مبلغ 56مليون يورو لصالح وزارة الداخلية و ذلك تعويض عن 6 مروحيات كانت قد دمرت سنة 2014 نتيجة الاشتباكات التى حدثت في طرابلس في تلك الفترة — مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول (@LARMOGOV) May 25, 2022

وأكد مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، أنه مستمر بعمله بشكل مهني وشفاف، وإرادة قوية، ووطنية تامة، مدعومة بالثقة الدولية المؤثرة.

وجاء تدمير المروحيات الستة جراء الهجوم الذي شنته مليشيا الصمود بإمرة صلاح بادي، على مطار طرابلس العالمي وأسفر عن تدمير جل الطائرات الرابضة بالمطار.