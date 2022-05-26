سليمان بن صالح: لا أجري وراء المصالح الخاصة ولدي ماضي نظيف لا شبهة فيه

أثنى سليمان بن صالح، المحلل العسكري في قنوات الإخوان الليبية، على نفسه معتبرًا أنه معافى من ما اسماه مرض التبعية والجري وراء المصالح الخاصة.

وقال “بن صالح”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الحمد لله الذي أعفاني من مرض التبعية والتعلق بالأشخاص والجري وراء المصالح الخاصة، وأنعم علي ووفقني لتسجيل ماضٍ نظيف لا شبهة فيه”

وأضاف؛ ” وأرجوه أن يتكرم علي بأن يكون مستقبلي كماضيي؛ وأن يلهمني دائماً للصواب ويبعدني عن الوقوف في صف الباطل مهما كان هذا الصف مغرياً ويرزقني الشجاعة لقول الحق والوقوف مع الحق مهما كان هذا الوقوف مكلفاً”.