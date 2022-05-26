تبون: حل الأزمة الليبية في إجراء الانتخابات

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن «حل الأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات».

وقال تبون إن الطريق الوحيد من وجهة نظر الجزائر، لحل الأزمة الليبية يتمثل في «إجراء انتخابات تعطي الكلمة للشعب الليبي»، وذلك لبناء دولة «على أساس ديمقراطي»، حسب ما جاء في كلمته بمؤتمر مشترك مع نظيره الإيطالي سيرغيو ماتاريلا بالعاصمة روما، اليوم الخميس، التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد تبون أن إيطاليا والجزائر «على استعداد لمساعدة ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار».