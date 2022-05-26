الداخلية تنفي شائعات تتعلق بمركبات آلية مفخخة في بنغازي

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نفى مكتب وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، اليوم الخميس، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بدخول ثلاث مركبات آلية مُفخّخة إلى مدينة بنغازي لاستهداف وتفجير بعض المنشآت الحيوية والشخصيات المهمة.

وأهاب المكتب، بجميع الجهات الأمنية إلى التعامل باحترافية وعدم تسريب مثل هذه المعلومات الحسّاسة المبنية على مجرد شكوك إلا بعد تحري الدقة والتأكد من صحتها للتعامل معها بكل حزم وقوة وفقًا للقانون.

وأكد المكتب، أن مثل هذه المعلومات تسبب في إرباك وزعزعة الشارع العام وترويع المواطنين، خصوصا في ظل تذبذب المشهد السياسي بشكل عام في ليبيا.

وأكد مكتب وكيل وزارة الداخلية، بأنه “لطالما حاربنا هذه الجماعات المارقة الجبانة ولازلنا لهم بالمرصاد وسنضربهم بيد من حديد”.