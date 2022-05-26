بن شرادة: الرأي الأخير في ليبيا ليس للمجالس بل لمن يمتلك السلاح على الأرض

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن “الرأي الأخير في ليبيا، ليس للمجالس النيابية أو غيرها، بل لمن يمتلك السلاح على الأرض”.

وقال «بن شرادة»، في تصريح صحفي، إن “مجلس الدولة لا يؤثر في الدبيبة حتى لو سحب المجلس يده منه، لأن الدبيبة متمترس خلف كتائب مسلحة”.

وأضاف أن “من يساوم ليس عقيلة صالح ولا خالد المشري اللذان في الحقيقة لا يملكان شيئاً، بل قادة المجموعات المسلحة، في الغرب أو الشرق، وحتى إن جرى اتفاق بين الرجلين لتشكيل حكومة جديدة فلن يتحقق إلا بأمر من الأطراف المسلحة”.

وأردف «بن شرادة»، أنه “لا يوجد أي مقترح لتشكيل حكومة جديدة تم طرحه رسميًا على أعضاء مجلس الدولة”.

وختم موضحًا أنه “ربما يكون سعي المشري أو عقيلة صالح في هذا الاتجاه هدفه الضغط على الأطراف أو على الحكومتين لتحقيق مصالح ما”.