ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 May, 2022

أعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقدير لالتزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بعقد انتخابات شاملة ،وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس وحدة دعم المرأة.

وخلال الاحتفال بهذه المناسبة، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا، السيد مارك-أندريه فرانش، “تعد الانتخابات معلم بارز في رحلة تحقيق السلام والاستقرار والسبيل الوحيد للمضي قدماً لحلحلة الأزمة السياسية المستمرة حيث إنها تعطي حق التعبير والتأثير لجميع الناس.”

ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يؤكد على أحقية الفرد في المشاركة في الحكم، ولكن النساء الليبيات ما زلن حتى الآن أقل تمثيلاً كناخبات ومرشحات وفي الحكومة. على العكس من ذلك، تعرضت النساء المشاركات في الحياة السياسية – بما فيهن المرشحات والناشطات – للتشهير والتهديد والعنف والموت.

ويقول رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح “التحضير للانتخابات يعني تهيئة البيئة بما يمكن جميع الأشخاص من المشاركة فيها، وفي الأنشطة والمناقشات المتعلقة بها”.

ومنذ إنشائها في سنة 2016، اضطلعت وحدة دعم المرأة بدور قيادي في الدعوة إلى المشاركة الشاملة للجميع في الانتخابات، والحد من العوائق العملية أمام المرأة، وزيادة الوعي بالقضايا ذات الصلة مثل خطاب الكراهية على الإنترنت والعنف ضد المرأة

كجزء من احتفال اليوم، تعاونت المفوضية مع بريد ليبيا لإصدار طابع بريد وطني. حيث صرحت المفوضة، رباب حلب، «الطابع البريدي هو تذكير بأن الانتخابات للجميع». يفترض في أن يكون هذا الطابع سلسلة سنوية من الطوابع التذكارية والتوعوية.

يتم تنفيذ مشروع تعزيز الانتخابات من أجل لشعب ليبيا (بيبول) من قبل فريق دعم الانتخابات المشترك التابع للأمم المتحدة (UNEST) من الخبراء الفنيين من UNSMIL وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين يدعمون قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستعدادها للتحضير وإجراء الانتخابات الوطنية مع احترام السيادة الليبية وملكيتهم للعملية.