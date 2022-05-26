انتخاب عبدالشفيع الجويفي عضوا بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، انتخاب وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي عضوًا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

ووجه ثابت التهنئة إلى الجويفي، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانطلقت أمس اجتماعات المكتب التنفيذي في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الجويفي، كما عقد الاجتماع الوزاري للمجلس اليوم الخميس.