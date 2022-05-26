توغي تطلع المنفي على جهود ثقافة تصريف الأعمال الداعمة للمصالحة

ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوزيرة الثقافة في حكومة تصريف الأعمال مبروكة توغي وعدد من مديري الإدارات في الوزارة.

بيان صحفي صدر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن مناقشة قضايا تهم قطاع الثقافة وجهود الارتقاء بالمشهد الثقافي العام؛ إذ أطلعت توغي المنفي على سير العمل في الوزارة ومكاتبها في كل البلديات والمناطق والتنسيق المستمر بينها للنهوض بالثقافة وتطوير مجالاتها وفنونها المختلفة.

وقدمت توغي لمحة عن جهود الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي يعمل الرئاسي على إنجازه ضمن استحقاقات المرحلة، فيما شدد المنفي على أهمية دور الوزارة في نشر التوعية وخطاب التسامح ونبذ الكراهية لتجاوز الأزمة الراهنة مبديا استعداد المجلس لدعم الثقافة والمبدعين في هذا المجال.

وأكد المنفي ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في كل المكاتب الثقافية لتطوير آلية العمل وفق رؤية مستقبلية لإنجاح العمل الثقافي.

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