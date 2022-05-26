أجواء صيفية ساخنة على معظم المناطق في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد ليبيا، اليوم الخميس، أجواء صيفية ساخنة على أغلب المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق الساحل ما بين (32–37) مئوية، وتكون أكثر ارتفاعاً، مابين (39 – 44) مئوية، على مناطق سرت والخليج والوسط والدواخل والجنوب.

وذكرت الأرصاد، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم مناطق ليبيا تنشط أحيانا هذا اليوم ويوم الغد على بعض المناطق الغربية وسرت مما تسبب في إثارة الأتربة.

والسماء صافية على المناطق الشرقية وتكون قليلة السحب على المناطق الغربية، بينما تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي. وتتراجع درجات الحرارة بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

أجواء البحر

وعلى صعيد نشرة الصيد البحري، فقد ذكرت الأرصاد، أن حالة البحر تشهد ريح شرقي نشط اليوم على الساحل الغربي وغربي إلى شرش ظهر الغد على ساحل الخمس ومصراتة وتصل سرعته إلى (25) عقدة.

والساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء صافية الى قليلة السحب، والريح شرقي إلى شلوق يتحول تدريجيا يوم الغد إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر عقدة والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر. (20 – 22) مئوية. أما الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والريح براني إلى شلوق.ويكون متغير الاتجاه أحيانا على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر. والبحر هادئ الى خفيف الموج. ودرجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مئوية، والرؤية جيدة.