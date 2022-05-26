تقرير مصري: مصر وتركيا قد تنخرطان بفريق عمل مشترك لمعالجة أزمة ليبيا

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية للجهود الدولية والمصرية المبذولة حاليا بهدف معالجة الأزمة الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن ديبلوماسيين أوروبيين مقيمين في القاهرة تأكيدهم أن امتلاك ليبيا احتياطيات نفطية وغازية كبيرة تتطلع إليها أوروبا لتنويع مورديها من الطاقة تصطدم بواقع استمرار الخلافات السياسية والعسكرية الداخلية التي لا تجعل البلاد مصدرًا موثوقًا للإمدادات.

وأكد ديبلوماسي من هؤلاء أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصبح ليبيا عضوًا مستقرًا في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي، في وقت صعب فيه التنافس على السلطة بين حكومتي تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة والاستقرار التي يترأسها فتحي باشاآغا تحقيق الاستقرارية السياسية.

ووفقًا لمصادر ديبلوماسية مطلعة أبدت مصر استعدادها للمشاركة لاستضافة اجتماع قد يضم تركيا إلى جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة لمساعدة الرجلين على التوصل لحل وسط لتبقى فرضية دخول الجانبين المصري والتركي في فريق عمل مشترك بشأن ليبيا أمرًا ممكنًا حاليًا.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية