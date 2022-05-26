عقيلة صالح يوجه المؤسسات السيادية بعقد اجتماع بمدينة سرت

وجّه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح دعوة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وعدد من المؤسسات السيادية لعقد جلسة بمقر ديوان المجلس بمدينة سرت الثلاثاء القادم

وبحسب منشور مقتضب على صفحة المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب؛ فإن الدعوة شملت لجنة المالية بالمجلس ومجلس ‘دارة المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزير التخطيط والمالية ومجلس إدارة مؤسسة النفط وهيئة مكافحة الفساد دون أن توضح الرسالة بنود الاجتماع المزمع عقده أو أي تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ترأس اجتماعا موازيا قبل أيام ضم رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير شارك فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة، السيد خالد شكشك، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة فرص تحقيق أعلى معدلات الشفافية فيما يتعلق بإيرادات وإنفاق الدولة.

فيما كشف مصرف ليبيا المركزي، في تقرير حديث الأربعاء، عن حجم الايراد والإنفاق العام عن شهر منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أبريل بجمالي قيمة تجاوزت 50 مليار دينار ساهمت الايرادات النفطية فيها بـ 37,4 مليار دينار.

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