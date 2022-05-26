المصرف المركزي: إيرادات الدولة حتى نهاية أبريل 52.9 مليار دينار، ونفقاتها 22.9 مليارا

أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً أوضح خلاله حجم الإيرادات والنفقات للفترة الممتدة منذ مطلع العام وحتى نهاية أبريل الماضي.

ووفق البيان فإن حجم الإيرادات الكلي وصل إلى 52.9 مليار دينار فيما بلغ حجم الإنفاق على 36 قطاعاً يتبعها 831 جهة تابعة لها ما مجموعه 22.9 مليار دينار.

وفي التفاصيل فقد بلغت إيرادات النفط 37.4 مليار، وإتاوات نفطية 3.2 مليار، وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار، وإيرادات ضرائب 521 مليونا، وجمارك 30 مليونا، واتصالات 146 مليونا، وبيع محروقات محليا 60 مليونا، وإيرادات أخرى 194 مليونا.

وعن النفقات فقد بلغت الرواتب 13.3 مليار دينار، و1.5 مليار دينار نفقات تسييرية على القطاعات، ودعم 8.1 مليار دينار، بينما لم يتم الإنفاق على بندي الطوارئ والتنمية.

وشمل البيان لأول مرة تفصيلا عن الإنفاق على 96 مراقبة خدمات مالية بالمدن والتي بلغ حجم مرتباتها 6.4 مليار دينار نظرا لأنها تمثل حوالي 50 بالمئة من بند المرتبات و28 بالمئة من الإنفاق العام.

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