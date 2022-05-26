وفد زلاف للنفط يزور شركة الجوف لبحث التعاون

استقبل صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنيّة النفطيّة مجدي جبريل امساعد وفد من شركة زلاف ليبيا للنفط بمكتبه بمبنى الإداري للشركة بقنفوذة، بهدف بحث التَعاون بَين شركات القطاع وضِمن تَوصياتها بخُصوص مادة بنتونايت (ام الرزم) التي تُنتجها شركة الجوف.

تضمّنت الزيارة جَولة تفقُديّة للمصانع والمخازن والمعامل للاِطلاع على اِمكانيات الشركة مع تقديم شُروح مُستوفيّة مِن قِبل أخصائيي الشركة حَول المواد الكيميائية الخاصة بالحفر ومادة بنتونايت (أم الرزم) التي تحتاجها شركة زلاف بشكل خاص.

وقد أبدىٰ وفد شركة زلاف ليبيا ااستعداده لاِستمرار التعاون بين الشركتين ومُتابعة الأعمال المُشتركة والاِستفادة من الكفاءات العاليّة التي تمتلكها شركة الجوف.