انخفاض سعر اليورو وارتفاع الدولار أمام الدينار

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وبحسب تداولات أمس الأربعاء زاد سعر الدولار إلى 5.06 دينار مقابل 5.04 دينار.

في حين استقر سعر الاسترليني عند 6.20 دينار، بينما خسر سعر اليورو 10 دراهم واحدًا ليسجل 5.33 مقابل 5.34 دينار أمس.

أما الليرة التركية والدينار التونسي حافظتا على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب “عيار 18” دينارين إلى 222 دينارًا مقابل 220 دينارًا أمس.