حمودة: الدبيبة أطلق جولة من المشاورات لمعالجة تعطل إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات

ليبيا – قال محمد حمودة الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أكد استمرار المساعي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وإعادة الأمانة للشعب الليبي لاختيار ممثليه في السلطات التشريعية والتنفيذية.

حمودة وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: أن الدبيبة أطلق جولة من المشاورات بين المكونات والأطراف المختلفة للوصول إلى صيغة يمكن العمل عليها لمعالجة تعطل إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وتابع حمودة حديثه: “إن الجولة الأولى انطلقت أمس الأول من خلال اللقاء بمجموعة من النشطاء والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لإنجاز الانتخابات، فيما تركزت جولة يوم أمس على النقاش مع الجمعيات النقابية، حيث كانت الآراء متوافقة حول الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن لإنهاء الصراع السياسي والتوتر الأمني الذي أصبح يؤرق الليبيين ويشعرهم بحالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم”.

ولفت إلى أن رؤية رئيس الحكومة تركز على أن تكون صيغة الحل ضامنة لإقامة الانتخابات على أسس تعبر عن إرادة الليبيين وتنهي المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار سياسي ومؤسساتي.

ونوه إلى أن الحكومة جاهز لتنفيذ الانتخابات (منتصف العام)، كما أكدت في وقت سابق وبشكل مستمر طوال الأشهر الأخيرة، لافتًا إلى أن الحكومة على استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لنجاح الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالموارد المالية أو ما يتعلق بتأمين الانتخابات في كافة مراحلها.

حمودة شدد على أن الحكومة تدعو إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف السياسية بالمسؤولية والشعور بمعاناة المواطنين وتقديم التنازلات من أجل إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي وقف عدم التوافق حولها نتيجة التركيز على المصالح الضيقة، وعدم قدرة الجهات المعنية من إنجازها؛ حائلًا أمام طموحات وأحلام الليبيين، في اختيار ممثليهم بنزاهة وشفافية، والوصول إلى استقرار سياسي يساعد على تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل لليبيين، بعيدًا عن الحروب وخسائر الأرواح والأموال.

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