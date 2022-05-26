إسبانيا وبريطانيا: ليبيا بوابة نفوذ روسي يهدد أمن الناتو

أبدى وزيرا الدفاع الإسباني والبريطاني قلقهما من تزايد النشاط الروسي في أفريقيا، وقالا إن هذا النشاط يهدد أمن دول الناتو، وطالبا بضرورة التصدي له.

وأكدّت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا رويلز توسع عمليات شركات الأمن الروسية كفاغنر في ليبيا ومالي، وقيامها بتعزيز أنشطة الجريمة والإرهاب.

أما بن لاوس؛ فقد أكد على أن عدم الاستقرار والجوع في أفريقيا سيؤثر على أوروبا، وسيُتيح لروسيا استخدام المهاجرين كسلاح في أحد أطراف أوروبا.

وتطرق وزير الدفاع البريطاني إلى أزمة حدود الاتحاد الأوروبي التي وقعت العام الماضي، والتي دعمت فيها روسيا حليفتها روسيا البيضاء، وسهلت عبور آلاف اللاجئين الفارين من الحروب إلى بولندا، كنوعٍ من الرد على العقوبات الغربية.

وطالب حلف الناتو تضمين الدفاع عن الجناح الجنوبي في مفهومه الاستراتيجي الجديد، لأن بوتين سيستخدم قواته لترهيب أعدائه في أنحاء العالم كافة بما فيها الجناح الجنوبي بعد التعب والانهاك التي تعرض لها الجيش الروسي في أوكرانيا.

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