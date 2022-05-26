رئيس الحكومة: الدبيبة غير قادر على توحيد البلاد وتنظيم الانتخابات

أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا إنه “لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من طرابلس، بعد أن أثارت محاولته الانتقال إلى هناك الأسبوع الماضي اشتباكات ومخاوف من عودة الصراع على نطاق واسع”.

باشاغا، وفي مقابلة مع الأسوشيتد برس مساء الأربعاء، قال: “إن حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في مدينة سرت”.

وذكر باشاغا، واصفا أحداث الأسبوع الماضي، أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن مرافقيه كانوا عزلا، حيث قتل شاب في الاشتباكات.

واتهم رئيس الحكومة الميليشياوي عبد الغني الككلي بالمشاركة في الهجوم عليه بعد دخوله طرابلس، الذي يواجه اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب، لكن عبد الحميد الدبيبة عينه العام الماضي رئيسا لهيئة غامضة تسمى جهاز “دعم الاستقرار”.

كما سعى رئيس الحكومة لتفنيد الانتقادات التي أشارت إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرته إبان عمله وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق، شهدت أوضاعا مسيئة للمهاجرين الذين يحاولون العبور من ليبيا عبر مسارات البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال رئيس الحكومة إنه لا يمكن تحميله المسؤولية، مؤكدا أنه لم يحصل على ما يكفي من التمويل أو الموظفين لتحسين الوضع.

وأضاف رئيس الحكومة: “نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100 بالمئة”.

وأكد رئيس الحكومة، أن عبد الحميد الدبيبة غير قادر على توحيد البلاد وتنظيم الانتخابات، مؤكداً أنه “لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج العاصمة”.

وأضاف: “لن يتمكن من ذلك إلا في طرابلس”، مضيفا أن “حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرا”.