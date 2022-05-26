عون: نخسر ما يصل إلى 600 ألف برميل نفط يوميا

أعلن وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون أن ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا، كما أن إنتاج ليبيا المستقبلي من الغاز الطبيعي لن يكفي لاحتياجاتها، قائلاً إنه في حال عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية سيبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال إن الإغلاقات تمت خارج نطاق الحكماء والفاعلين في المناطق المعنية على حد قوله، مبدياً أمله باستئناف إنتاج النفط نظرا لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطي النقد الأجنبي.

وتطرق عون إلى حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، قائلا إن الإنتاج المستقبلي لن يكون قادرا على سد الاحتياجات الداخلية فمحطات توليد الكهرباء في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) في الوقت الحالي، وهذه الكمية ستتضاعف في المستقبل.

وأوضح عون أنه في حال طورت الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا الأمر الذي سيستغرق من ثلاث إلى سبع سنوات سنتمكن من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية، لذلك لا أعتقد أن ليبيا قادرة على تعويض الكميات الكبيرة من الطاقة التي تنتجها روسيا.

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