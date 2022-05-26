نقابة المعلّمين تكسب معركتها القانونية ضد الحكومة والمركزي

أخبار ليبيا 24 -خبر

أعلن النقيب العام للمعلمين في ليبيا عبدالنبي النف أنّ نقابة المعلمين تحصلت على حكم قضائي تنفيذي لصالحها ضد الحكومة والمصرف المركزي بشأن زيادة مرتبات المعلمين وفق جدول القانون رقم 4 لعام 2018.

وأوضح النف في تعميم صحفي أنّ محكمة استئناف البيضاء حكمت بإلزام المدعى عليه بصرف المرتبات. اعتبارا من تاريخ صدور القانون وحتى مرتب آخر شهر قبل تاريخ صرف المرتبات.

وكانت نقابة المعلمين دخلت في إضراب مفتوح قبيل بدء العام الدراسي الجاري للمطالبة بزيادة رواتب المعلمين. من خلال تطبيق القانون الصادر من مجلس النواب في العام 2018. وإقرار تأمين صحي لهم وحمايتهم هم وكافة العاملين في العملية التعليمية من الاعتداءات.

وبالرغم من إصدار قرارات تتعلق ببدء تنفيذ زيادة المعلمين من نهاية العام الماضي. إلا أنّ النّقابة متمسكة بتفعيل القانون بالمرتبات من تاريخ صدوره، وهو أن تقوم وزارة المالية والمصرف المركزي بتنفيذ الزيادة ودفع الفروقات من عام 2019.