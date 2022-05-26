العقيد أغلس محمد: مدينة أوباري آمنة بشكل كامل وندعو لعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة

أكد نائب مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا، آمر كتيبة 173 مشاة والغرفة الأمنية المشتركة اوباري التابعة للقيادة العامة العقيد أغلس محمد أحمد أن مدينة أوباري آمنة بشكل كامل ولا وجود لأي من الادعاءات الكاذبة التي تروجها مجموعات مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

العقيد أغلس، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد أن “المدينة تعيش في ظل أمن مجتمعي وفي حماية خيرة أبناء الوطن من الكتائب العسكرية النظامية، ولا توجد أي تحركات معادية أو لمجموعات مجهولة أو أي نوع من أنواع الاشتباكات أو التصعيد وأن هنالك حالة إجماع مجتمعي في المدينة للحفاظ على أمن المدينة وسلامتها وسلمها الاجتماعي”.

وشدد العقيد أغلس على أن “القوات المسلحة على أهبة الاستعداد دائما، وتقوم بواجبها العسكري الوطني وتجري دوريات استطلاعية ولن تسمح بأي مساس لأمن المدينة وأرواح المدنيين”، مهيبا بـ “نشطاء التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي تهدف لزعزعة هذا الاستقرار الذي تنعم به المدينة وسط مناخ مضطرب تعج به أرجاء الوطن”.