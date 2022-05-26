السائح لنجوم مسلسل شط الحرية: يمكن التعاون لتقديم محتوى هادف

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم الخميس خلال لقائه نجوم مسلسل شط الحرية إمكانية التعاون في تقديم محتوى يحقق الأهداف الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن السائح أعرب خلال لقائه نجوم مسلسل شط الحرية على هامش حضورهم للاحتفالية التي أقامتها المفوضية بمناسبة ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة عن سعادته بلقاء شخصيات قدمت الدراما الليبية بشكل إيجابي يحمل رسائل هادفة تدعم القيم الإنسانية والجمالية، لافتاً إلى دور الدراما الهادفة في نشر التوعية المدنية والإسهام في ترسيخ ثقافة السلم الاجتماعي وانعكاسه على المشاركة الانتخابية.