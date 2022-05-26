مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا

يجتمع مجلس الأمن الدولي عند الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، من مساء اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا التي ستعرضها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.

كما ستشهد الجلسة، بحسب جدول الأعمال الذي نشره مجلس الأمن، استعراض تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتقرير لجنة الجزاءات المعنية بليبيا، قبل أن يدخل أعضاء المجلس في جلسة مشاورات مغلقة.

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وأعلنت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري، أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، ستناقش حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا وفق بيان أصدرته الإدارة يوم 6 مايو.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع في 29 أبريل الماضي، على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو المقبل، وسط خلافات بين روسيا وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن مدة تجديد البعثة وتعيين مبعوث أممي جديد.