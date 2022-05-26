موقع “أفريكا انتليجنس”: إقالة الدبيبة لـ “أسامة جويلي” غيرت التحالفات بالمنطقة الغربية

العنوان-طرابلس

قال موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن إقالة مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الغربية، أسامة جويلي، أدت إلى تغيير تحالفات الكتائب المسلحة في المنطقة الغربية.

وأوضح الموقع أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة بإقالة جويلي؛ جاء بسبب دعمه دخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى طرابلس.

ولفت الموقع الاستخباراتي الفرنسي أن الإقالة أدت إلى تحالف كتائب الزنتان المؤيدة للجيش الوطني بقيادة، المشير خليفة حفتر، مع أسامة جويلي.