مركز سبها الطبي يستقبل جرحى اشتباكات مناجم الذهب

قالت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمه الماهري إن قسم الحوادث بالمركز استقبل، في 25 مايو، 9 حالات طارئة، ما بين المتوسطة والحرجة؛ نتيجة الاشتباكات المسلحة في منطقة مناجم الذهب بالقرب من الحدود الليبية التشادية.

وأكدت الماهري تقديم الخدمة والعناية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لجميع الحالات.

وأشارت إلى أن بعض الحالات غادرت المستشفى، مع بقاء حالتين وضعهما الصحي خطير وبحاجة للتحويل.

وأوضحت أن المركز يقدم خدماته لجميع المترددين عليه سواءً أكانوا ليبيين أو من جنسيات أخرى.

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