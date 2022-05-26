جهاز السكك الحديدية ينتهي من صيانة و تشغيل القاطرة بوصلة ميناء الخمس البحري

أنهى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية صيانة و تشغيل القاطرة بوصلة ميناء الخمس البحري وتنظيف مسار الوصلة من بعض العوائق و المخلفات ضمن جهود الجهاز لتفعيل المشاريع والبدء في تنفيذها واستكمالها

وأشرف على صيانة القاطرة وتشغيلها مدير إدارة الإعداد للتشغيل المهندس عبد الحكيم النفاتي بالتعاون مع عدد من الفنيين والمهندسين .

ويسعى مجلس إدارة الجهاز برئاسة المهندس سعيد سالم الكيلاني انطلاق العمل بمشاريع السكك الحديدية الممتد من مدينة طرابلس إلى مدينة سرت .

كما تم تحديد حرم مسار السكة الحديدية ووضع العلامات الدالة لحدود المسارات.