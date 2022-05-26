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جهاز السكك الحديدية ينتهي من صيانة و تشغيل القاطرة بوصلة ميناء الخمس البحري

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أنهى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية  صيانة و تشغيل القاطرة بوصلة ميناء الخمس البحري  وتنظيف مسار الوصلة من بعض العوائق و المخلفات ضمن جهود الجهاز لتفعيل المشاريع والبدء في تنفيذها واستكمالها 

وأشرف على صيانة القاطرة وتشغيلها مدير إدارة الإعداد للتشغيل المهندس عبد الحكيم النفاتي بالتعاون مع عدد من الفنيين والمهندسين .

 ويسعى مجلس إدارة الجهاز برئاسة المهندس سعيد سالم الكيلاني انطلاق العمل بمشاريع السكك الحديدية الممتد من مدينة طرابلس إلى مدينة سرت .

كما تم  تحديد حرم مسار السكة الحديدية ووضع العلامات الدالة لحدود المسارات.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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